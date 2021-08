© Gerd Altmann auf Pixabay Viele Marketer wollen in diesem Jahr wieder Gas geben

Hatte 2020 die Transformation der Arbeitsweisen und Technologien für CMOs oberste Priorität, wollen die Entscheider in diesem Jahr den Digitalisierungsschub nutzen, um die Schlagkraft des Marketings im Unternehmen zu stärken. Zu diesem Ergebnis kommt der State of the Marketing Report von Salesforce. Für die siebte Ausgabe seiner Studie hat der CRM-Anbieter weltweit rund 8200 Marketingverantwortliche befragt. Und in Deutschland ist die Stimmung unter den Top-Marketern gut: Sie blicken optimistisch in die Zukunft und umfangreiche Investitionen in Tools, Technologien und Kanäle.