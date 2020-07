Die Deutschen shoppen gerne mobil

Zur Methodik Der Shopping Index Q2 von Salesforce misst die Aktivitäten von über einer Milliarde Online-Kunden im zweiten Jahresquartal 2020 in mehr als 41 Ländern, wobei der Schwerpunkt auf den zehn wichtigsten Märkten liegt: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Japan , Niederlande, Australien / Neuseeland und die nordischen Länder. Für den Report wurden die Daten von April bis Juni ausgewertet und in Relation zu früheren Erhebungen gesetzt. Der Shopping Index wird vierteljährlich veröffentlicht.