In gut einer Woche ist es endlich soweit: Dann startet mit dem Eröffnungsspiel zwischen Europa-League-Gewinner Eintracht Frankfurt und dem deutschen Meister FC Bayern München die Fußball-Bundesliga in ihre 60. Saison. Nach der ARD-"Sportschau" bringt sich nun auch Live-Rechtehalter DAZN mit einer großen Kampagne in Stellung. Im Mittelpunkt des Auftritts: Neu-Experte und Ex-DFB-"Capitano" Michael Ballack.