Expert feiert in neuer Markenkampagne die etwas andere Nachbarschaftsliebe

© Expert Expert und Saint Elmo's erzählen von gar nicht mal so peinlichen Begegnungen zwischen Kunden und Technik-Beratern

Die Beratungsexpertise steht bei der Elektronik-Fachmarktkette Expert schon lange im Mittelpunkt der Markenkommunikation. Das ist auch in der neuen Kampagne von Stammbetreuer Saint Elmo's Hamburg nicht anders. In mehreren TV-Spots zeigt Expert, was passiert, wenn Kunden im privaten Umfeld auf die Technik-Berater des Händlers treffen.