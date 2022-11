Mit diesem neuen Aufschlag will R+V spontane Weltenbummler begeistern

© R+V Die R+V Versicherung will ihrem neuen Kampagnendreh das Markenprofil schärfen

Altersvorsorge ist ein Thema, mit dem sich viele jüngere Menschen nur ungern beschäftigen. Gleichzeitig werden Sabbaticals und andere Berufsauszeitmodelle - inklusive Weltreise - in diversen Zielgruppen immer beliebter. Um solche Pläne auch spontan umsetzen zu können, muss der Zugriff auf die eigenen Geldanlagen möglichst flexibel machbar sein. Genau für diese Option wirbt die R+V Versicherung jetzt in einer 360-Grad-Kampagne mit verstärktem Produktfokus und will damit ihr Markenprofil weiter schärfen.