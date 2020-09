Bendiek

tritt damit die Nachfolge von Stefan Ries an, der bis Ende Mai als Personalvorstand gearbeitet und das Unternehmen dann überraschend verlassen hatte. Nach Ries' Abschied sprang SAP-Vorstandschef Christian Klein vorübergehend zusätzlich als kommissarischer Arbeitsdirektor und Leiter der Personalabteilung ein.Der Neuzugang soll laut SAP zunächst das Personalressort sowie ab Mitte 2021 zudem die Rolle als Chief Operating Officer übernehmen - und damit die Arbeitsprozesse beim Softwarekonzern optimieren. Menschen und deren Arbeitsprozesse zusammenzuführen, sei der "Schlüssel für SAPs künftigen Prozess", zitiert das Manager Magazin Vorstandschef Christian Klein (40). "Ich danke Aufsichtsrat und Vorstand, dass sie mir mit der Leitung der Personalstrategie und der operativen Geschäftstätigkeiten das Herzstück der laufenden Transformation von SAP anvertrauen", sagte Bendiek.ist seit Januar 2016 Chefin von Microsoft Deutschland. Vor ihrer Zeit dort war die MIT-Absolventin unter anderem bei Nixdorf, McKinsey, Dell und EMC tätig, schreibt das Manager Magazin . Bendiek sitzt unter anderem im Präsidium des Digitalverbands Bitkom. Mit ihr zieht eine weitere Frau in den SAP-Vorstand ein, in dem seit dem Ausscheiden der Co-Chefin Jennifer Morgan (49) Vertriebschefin Adaire Fox-Martin (56) das einzige weibliche Mitglied ist.