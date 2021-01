© Mercedes-Benz Mercedes widmet Alica Keys eine kleine Dokumentation

Alicia Keys und Mercedes-Benz - das ist schon eine besondere Beziehung. Die Soul- und R&B-Ikone ist eines der prominenten Markengesichter in der aktuellen S-Klasse-Kampagne. Keys war aber auch schon 2013 in Hamburg Teil der Weltpremiere des Vorgängermodells. Seit Sonntag würdigt Mercedes-Benz Superstar Alicia Keys in den sozialen Netzwerken mit einer Dokumentation.