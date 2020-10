So bringt der Fleischhersteller die Veggie-Produkte in den Kern seiner Marke

© Rügenwalder Im neuen Imagespot präsentiert Rügenwalder pflanzliche Proteine als vollwertige Alternative zu Fleisch

Kann ein Wursthersteller nur mit grünen Feldern werben? Was vor wenigen Jahren noch eine völlig sinnlose Idee gewesen wäre, ist nun ein weiterer Meilenstein in Rügenwalders Erfolgsgeschichte. In seiner neuen Image-Kampagne spricht der Wursthersteller ausschließlich über seine Fleischersatzprodukte und erklärt, warum pflanzliche Proteine mittlerweile zur ernsthaften Alternative für Fleischliebhaber geworden sind. Die Botschaft ist deutlich: Rügenwalder will sich als Marktführer der boomenden Veggie-Kategorie empfehlen.