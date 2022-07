© Rügenwalder Mühle Michael Hähnel, CEO Rügenwalder Mühle

Im Januar 2020 trat Michael Hähnel bei Rügenwalder den Posten des Vorsitzenden der Geschäftsführung an – als erstes Nicht-Familienmitglied in der fast 200-jährigen Geschichte des Unternehmens. Im Interview mit HORIZONT erläutert er, welche Herausforderungen der Wandel vom reinen Wurstfabrikanten zum führenden Hersteller fleischfreier Alternativen zu Salami, Mett und Co mit sich gebracht hat und welche weiteren Schritte er plant.