Die vergangenen Monate waren für viele Luxusmarken eine Art Quantensprung in die Zukunft: Die Pandemie hat sie gezwungen, ihre digitale Präsenz komplett zu überdenken und in Rekordzeit auszubauen. Das italienische Luxus-Label Bottega Veneta kam beim Überdenken aber offenbar zu einem anderen Ergebniss. Heimlich, still und leise hat es seine Accounts auf Facebook, Instagram und Twitter geschlossen. In Zukunft wolle man sich auf eigene Plattformen konzentrieren.