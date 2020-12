© VDA, Fischer-Appelt, Messe München, JvM Lutz Meyer, Bernhard Fischer-Appelt, Christine von Breitenbuch, Jean-Remy von Matt (im Uhrzeigersinn)

Im September 2021 soll die runderneuerte IAA über die Bühne gehen. VDA und Messe München wollen sie als Mobilitätsplattform positionieren. Darüber, wie man das in Zeiten, in denen die Autoindustrie massiv unter Druck steht, am besten macht, sprechen VDA-Mann Lutz Meyer, IAA-Projektleiterin Christina von Breitenbuch sowie die Agenturköpfe Jean-Remy von Matt und Bernhard Fischer-Appelt.