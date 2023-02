Imago

TikTok könnte in den USA und der EU verboten werden. Daher ist das Thema Brand Safety für Werbungtreibende und Marken umso wichtiger.

TikTok ist derzeit die beliebteste Social-App der Deutschen – zumindest was die Nutzungsdauer betrifft. Einen ganzen Tag pro Monat verbringen die Userinnen und User durchschnittlich dort. Dies belegte zuletzt der Digital Report 2023 der Münchner Kreativagentur We Are Social. Im zweiten Teil des Round Tables hat HORIZONT wieder mit Adil Sbai, CEO von WeCreate, Jonas Kunow, Managing Partner von Joli Berlin, Paulina Schumann, Co-Founder von Charles&Charlotte, Philip Papendieck, CEO von Intermate, und Sebastian Gärtner, Managing Director von Departd, über Brand Safety auf TikTok diskutiert.

Trotz des großen Hypes um die Entertainment-App ist TikTok derzeit stark umstritten und ein drohendes Verbot aktuell Teil des politischen Diskur