© Bert Bostelmann für HORIZONT Tim Alexander (Deutsche Bank), Jan Möllfendorf (Defacto X) und Klaus Nadler (Carat) (v.l.)

Viele reden über kundenzentriertes Marketing, doch die Realität ist noch meilenweit von der Idealvorstellung entfernt. Im HORIZONT-Roundtable reden Tim Alexander (Deutsche Bank), Klaus Nadler (Carat) und Jan Möllendorf (Defacto X) darüber, was sich zwischen Kunden und Agenturen ändern muss, um das Marketing auf eine neue Stufe zu heben. Einig war sich die Runde in einem Punkt: Das Marketing muss radikal neu gedacht werden, wenn es auf Augenhöhe mit den Konsumenten bleiben will.