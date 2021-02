© Sparkasse Spree-Neiße /Screenshot Die Sparkasse Spree-Neiße nimmt die Commerzbank in einer Social-Media-Kampagne aufs Korn

Vergangene Woche hatte die Commerzbank verkündet, dass sie in den kommenden vier Jahren 340 ihrer 790 Filialen schließen und gleichzeitig die Digitalisierung weiter vorantreiben wird. Das Ausdünnen des Filialnetzes nutzt die Sparkasse Spree-Neiße jetzt, um die Commerzbank in den sozialen Netzwerken zu dissen. Die Sparkasse mit Sitz in Cottbus persifliert eine alte Markenkampagne der Commerzbank und positioniert sich als Finanzdienstleister, der nahe bei den Menschen ist. Mit an Bord ist die Berliner Agentur Pepe.