Künftig will WW nicht mehr nur für das Abnehmen stehen - sondern sich darüber hinaus stärker auf den Bereich des gesunden Lebensstils und Wohlbefindens fokussieren und zu einem "Partner für Wellness" werden. Deswegen geht es auch im einminütigen Clip nicht nur ums Gewichtverlieren. Es werden viele verschiedene Teilnehmer von WW gezeigt, die ganz unterschiedliche Ziele erreicht haben. Jordan ist bereit für seinen großen Auftritt, Celine meditiert, Matthias hat seine Leidenschaft für das Kochen entdeckt. Zwischen ihnen tauchen auch die drei Promis Robbie Williams, Kate Hudson und Oprah Winfrey auf, die dem Spot zufolge durch WW ebenfalls ganz unterschiedliche Leidenschaften entdeckt haben.



WW - For every Body - Marielle Dafür hat das Wellness-Unternehmen zusätzlich zum Werbespot auch einzelne Clips mit den echten Teilnehmern produziert. Aus Deutschland sind der 43-jährige Matthias und die 22-jährige Marielle Teil der Kampagne. In Dreißigsekündern erzählen sie ihre WW-Geschichten und was sie durch die Teilnahme am Programm erreicht und gelernt haben.



Dafür hat das Wellness-Unternehmen zusätzlich zum Werbespot auch einzelne Clips mit den echten Teilnehmern produziert. Aus Deutschland sind der 43-jährige Matthias und die 22-jährige Marielle Teil der Kampagne. In Dreißigsekündern erzählen sie ihre WW-Geschichten und was sie durch die Teilnahme am Programm erreicht und gelernt haben. WW - For every Body - Matthias

Bereits Mitte Dezember hat WW seine neuen prominenten Markenbotschafter vorgestellt und die obligatorische Neujahrsjampagne eingeläutet . Jetzt zeigt das Unternehmen auch den TV-Spot, der aktuell auf reichweitenstarken TV-Sendern in Deutschland zu sehen ist. Er heißt "For every body" und steht im Zeichen des umfangreichen Repositionierungsprozesses , den WW 2018 angestoßen hat