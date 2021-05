Schokolade ist in den letzten Jahren von einer süßen Sünde mehr und mehr zu einem Lifestyle-Produkt avanciert. Die Sorten werden immer exotischer, die Zutaten ausgesuchter und. Doch welche Schokoladen-Marken sind in den sozialen Netzwerken am sichtbarsten und haben die beste Web-Präsenz? Die Online-Marketing-Agentur web-netz hat den großen Schoko-Check gemacht.