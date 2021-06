Welche Erwartungen die Deutschen an die Mobilität der Zukunft haben

© R/GA 77 Seiten dick und mit einigen Erkenntnissen zur Mobilität-as-a-Service-Angeboten: der R/GA Mobility Report

Welche Erwartungen haben die Menschen an moderne Mobilitätsdienste? Antworten auf diese Frage liefert der aktuelle R/GA Mobility Report, der HORIZONT vorab vorliegt. Mit der Untersuchung hat sich die Innovationsfirma das Ziel gesetzt, die sich verändernde Landschaft der Mobilitätsdienste und des Fahrzeugbesitzes besser zu verstehen und daraus Ableitung für die Branche zu ermöglichen. Denn es geht um einen Massenmarkt. Der weltweite Umsatz mit Mobilitätsdiensten soll sich in den nächsten Jahren verdoppeln – von 616,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 20201 auf 1298 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Da lässt aufhorchen, dass 71 Prozent der Deutschen fürchten, dass ihre Mobilitätsbedürfnisse in Zukunft nicht ausreichend gedeckt werden.