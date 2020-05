Bauer startete seine berufliche Tätigkeit 2005 bei L’Oréal. Anschließend wechselte er zur Unternehmensberatung Booz & Company, wo er mit dem Branchenschwerpunkt Technologie und Konsumgüter in Europa und Asien arbeitet. 2012 kam er dann als Funktionsbereichsleiter Development & Consulting zur Rewe Group. Seit 2016 ist Bauer Geschäftsführer bei der Rewe-Tochter Zooroyal Petcare, wo er unter anderem die innovative Verzahnung von E-Commerce und stationärem Geschäft vorangetrieben hat.Ab 1. Juli wird Bauer nun den Bereich Marketing bei Rewe leiten und in dieser Funktion an Peter Maly, Bereichsvorstand COO Rewe, berichten. Dabei kann er an einen seiner bisherigen beruflichen Themen fast nahtlos anknüpfen. Denn wie bei der Integration von E-Commerce und stationärem Handel bei Zooroyal, ist auch im Rewe Marketing die Integration von digitaler und analoger Kommunikation unverändert das zentrale Projekt. cam