Rewe & Thomas Müller: Ja Schokomüsli

Die weiteren Videos der Kampagne

Rewe & Thomas Müller: Ja Latte Macchiato

Rewe & Thomas Müller: Ja Erdbeer-Hörnchen

Gegenstand der Kampagne sind die zahlreichen guten Bewertungen, die die Produkte aus dem Ja-Sortiment von den Verbraucher_innen erhalten. Dafür hat Rewe eine eigene Community aus freiwilligen Produkttester_innen aufgebaut, die in den Kategorien Erwartungen, Kaufen, Preis-Leistung und Empfehlungen Bewertungen nach Sternen vergibt, wobei fünf Sterne jeweils das Maximum sind.In den Spots der Online-Kampagne zeigt sich Thomas Müller als klarer Ja-Sager - allerdings sind die Worte, die er dabei verwendet, nicht seine eigenen, sondern die von zufriedenen Kund_innen. In den insgesamt drei Clips hat der Nationalstürmer nur Augen für die Ja-Produkte, wodurch es hier und da zu etwas Verwirrung kommen kann.Mit dem Auftritt knüpft Rewe an eine Kampagne aus dem April an, in der die Produkte aus dem Ja-Sortiment schon einmal im Mittelpunkt standen. Verantwortliche Agentur ist wie gehabt Thjnk Hamburg, beim Kunden zeichnet Marketingleiter Clemens Bauer verantwortlich. Produziert wurden die Spots von Stereo-Film, Regie führte Andy Heidenreich. ire