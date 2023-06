Rewe

Rewe sagt endgültig Lebwohl zum gedruckten Angebotsprospekt

Es war noch spekuliert worden, ob das preissensible Konsumklima dem Handzettel noch einmal ein Comeback bescheren könnte, doch Rewe hält an seinem Zeitplan fest: Ab 1. Juli wird der Lebensmittelhändler komplett auf Prospekte in seiner Werbung verzichten. Eine große Kampagne begleitet den Start in die neue Ära.

Es kommt nicht so häufig vor, dass die Mediastrategie eines Werbungtreibenden zum Kommunkationsthema anderer Marktpartner wird, doch Rewe ist es