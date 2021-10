© Lidl Lidl und Any Agency entführen in ein Horrorhaus

Halloween ist die perfekte Saison für Horrorfilme. Da will auch Lidl nicht nachstehen und präsentiert mit "Reuetuz" ein Online-Video, in dem Horrorfans viele ihrer Lieblingsfilme wiedererkennen werden. Im Stil eines Found-Footage-Horrorfilms à la "Paranormal Activity" erzählt das Video die Geschichte eines Influencer-Pärchens, das in ein verfluchtes Haus einzieht. Denn dieses toleriert keine hohen Preise.