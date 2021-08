© LinkedIn

Gerhard Schröder empört sich bei LinkeIn darüber, dass VW die Currywurst vom Speiseplan der Werkskantine gestrichen hat

© Twitter

Rügenwalder Mühle reagiert mit Humor auf die Diskussion rund um #rettetdieCurrywurst

Schröder schreibt: "Wenn ich noch im Aufsichtsrat von #VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben." Die Currywurst mit Pommes sei schließlich "einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion." Und das solle auch in Zukunft so bleiben. Außerdem stellt der Merkel-Vorgänger fest: "Vegetarische Ernährung ist gut, ich selbst mache das phasenweise auch. Aber grundsätzlich keine Currywurst? Nein!" Ausgestattet ist sein leidenschaftliches Statement mit dem Hashtag #rettetdieCurrywurst.Mit seinem verbalen Wut-Ausbruch erntet Schröder viel Beifall in den sozialen Netzwerken. Zahlreiche User haben das Posting bereits aufgegriffen und tausendfach geteilt und zitiert. Für Rügenwalder Mühle ist das die perfekte Steilvorlage, um seine vegetarischen und veganen Produkte aufmerksamkeitsstark in Szene zu setzen. Die Marke, die in den vergangenen Jahren die Transformation vom Wursthersteller zum größten deutschen Anbieter von pflanzlichen Fleischersatzprodukten durchgemacht hat, meldet sich auf Twitter mit einer humorvollen Replik zu Wort und lädt Schröder dazu ein, die vegetarische Wurst von Rügenwalder zu probieren.Die schnelle Reaktion hat Rügenwalder gemeinsam mit seiner Hamburger Stammagentur Häppy umgesetzt. Deren Kreativchefverspricht, dass zu diesem Thema noch mehr kommen wird. Man darf also gespannt sein, in welcher Form Rügenwalder die Currywurst-Diskussion weiter befeuern wird und ob noch andere Marken auf den Zug aufspringen werden.