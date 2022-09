© IMAGO / Panthermedia Vor allem Apps, über die man Secondhandware kaufen und verkaufen kann, kommen bei deutschen Konsumierenden gut an.

Das Einkaufen per App auf dem Smartphone ist längst Alltag geworden. Ob Lidl, Rewe oder DM - fast jeder Retailer bietet mittlerweile seine eigene an. Doch welche Apps konnten im ersten Halbjahr 2022 die größte Akquisition und somit die meisten Kundinnen und Kunden von sich überzeugen? Unter anderem diese Frage beantwortet der von der Analyseplattform data.ai nun veröffentlichte Retail Report. Dabei führen insbesondere auf den Verkauf von Secondhandware spezialisierte Apps das Ranking an.