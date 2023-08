Breuninger

Ein Neuling gibt Gas: Auch Breuninger baut jetzt an einem Retail-Media-Netzwerk

Wenn man den Prognosen glauben darf, hat Retail Media eine goldene Zukunft vor sich. Nachdem Amazon die Gattung mehr oder weniger im Alleingang etabliert hat, wird der Markt nun deutlich komplexer. HORIZONT stellt die wichtigsten Trends und Entwicklungen vor.

1. The only way is up: Der Markt wächst weiter Der Hype ist gro&szl