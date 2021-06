Es ist nach eigenen Angaben die größte Transformation in der Geschichte der Otto Group. Ziel des Restrukturierungsprojekts "New" ist es, Otto vom Versandhändler zur Plattform umzubauen. Die drei Säulen des Geschäftsmodells sind das eigene Handelsgeschäft, ein Marktplatz und Retail Media, also Werbung. Mit dem Marktplatz scheint man gut voranzukommen, im Interview mit HORIZONT sagt Marc Opelt, Vorsitzender Bereichsvorstand Otto: "Wir kommen im Moment gar nicht hinterher, alle Partner, die bei uns mitmachen wollen, onzuboarden - und das, obwohl der Prozess inzwischen weitgehend automatisiert abläuft."



Es gibt mittlerweile keinen Bereich und kein Thema mehr bei uns, das nicht komplett von der Transformation erfasst ist. Die Plattform ist fertig gebaut, der Marktplatz skaliert, wir kommen überall schnell voran. Wir haben bereits sehr viel erreicht, vom Aufbau der Infrastruktur über eine eigene Payment-Gesellschaft bis zum Umbau des Geschäftsmodells.