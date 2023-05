Imago/Sven Simon

Amazon Deutschland hat 2022 knapp 2,43 Mrd. Euro mit der Vermarktung seiner Werbeflächen umgesetzt. Das Foto zeigt die Zentrale von Deutschlands größtem Online-Händler in München.

Weniger Werbewachstum: Das Vermarktungsgeschäft von Amazon Deutschland hat sich 2022 um 17 Prozent auf 2,43 Mrd. Euro vergrößert. Im Vorjahr war das Plus aber mehr als dreimal so hoch ausgefallen. Zudem rutschte die zuständige Gesellschaft Amazon Online Germany in die Verlustzone. Dafür gibt es nur einen Grund.

Beim Vermarktungsgeschäft von Amazon Deutschland hat sich das Wachstumstempo deutlich verlangsamt. Das geht aus dem Geschäftsbericht des Wer