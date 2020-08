Flagship-Store von Intersport: Jede Menge vermarktbare Fläche

von Ingo Rentz

Intersport will ins Retail-Media-Geschäft einsteigen und hat dafür Ende des vergangenen Jahres eine eigene Unit aufgebaut, die nun Fahrt aufnehmen soll. Das Besondere an dem Modell: Intersport Marketing Services (IMS) bietet Werbekunden vor allem stationäre Flächen in den Geschäften an. CEO von IMS ist jemand, der sich in Sachen Retail Media sehr gut auskennt.