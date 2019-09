Im vergangenen Jahr war meist von 500 bis 600 Millionen Euro die Rede. Dann schätzte die Organisation der Mediaagenturen (OMG) den deutschen Amazon-Werbeumsatz 2018 auf rund 700 Millionen Euro – mit starker Aufwärtstendenz für 2019. Im Juni brachte Torsten Ahlers, Chef des Konkurrenten Otto Group Media, für den laufenden Jahresumsatz sogar die Zahl 1,2 Milliarden in Umlauf.



Das ist alles recht hoch angesetzt. Laut Jahresabschluss im Bundesanzeiger betrug der Umsatz der Amazon Online Germany GmbH, die die Werbeplätze auf Amazon vermarktet, 2018 gut 313 Millionen Euro. Tatsächlich ist eine starke Dynamik zu erkennen, der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt: 2017 lag er noch bei rund 141 Millionen Euro.Aber auch bei einer weiteren Verdoppelung würde Amazon in diesem Jahr „nur“ auf über 600 Millionen Euro kommen. Das aktuelle Ergebnis nach Steuern nimmt sich übrigens mit nur 2,6 Millionen Euro sehr gering aus. Das liegt daran, dass ein Großteil des Umsatzes – gut 283 Millionen Euro – als „Aufwand für bezogene Leistungen“ wieder aus dem Unternehmen abfließt.An der Spitze der Amazon Online Germany GmbH, der früheren Amazon Media Group, steht seit Januar 2019 Nils Gräf. Er war 2000 Mitgründer der Frankfurter Digitalagentur Cocomore und arbeitet seit 2012 für Amazon. Gräf löste als Geschäftsführer Philip Missler ab, der zu Pinterest gewechselt ist. Insgesamt beschäftigte Amazon Online Germany 2018 durchschnittlich 182 Mitarbeiter, wie es ebenfalls im Bericht heißt.Die Umsatzerlöse der GmbH beinhalten, wie es im Bericht heißt, „ausschließlich Erlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Online-Medien und Werbung“. Aber umfassen sie wirklich alle Umsätze, die Amazon in Deutschland über Werbung macht – oder werden Teile davon bei anderen Töchtern vereinnahmt und verbucht, was die höher geschätzten Zahlen erklären würde? Amazon wollte sich dazu auf HORIZONT-Anfrage nicht äußern. kj