In Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov befragte Awin im Februar dieses Jahres über 2.000 Studien-Teilnehmende, unter anderem, um aus den Ergebnissen Handlungsempfehlungen für Advertiser und Publisher ableiten zu können. Laut Studie suchen Verbraucher und Verbraucherinnen beim Online-Shopping vor allem eines: Schnäppchen. Fast die Hälfte der Befragten gab an, in den letzten sechs Monaten einen Gutscheincode genutzt zu haben, 39 Prozent nutzten Preisvergleichsseiten, 14 Prozent Cashback.





"Über welche Websites und Aktionen konnten Sie schon mal Geld sparen?" 68 Prozent der Studienteilnehmenden gab auf diese Frage hin an, Gutscheincodes als Spar-Möglichkeit zu nutzen. Fast die Hälfte der Deutschen spart durch einen Preisvergleich auf entsprechenden Seiten, 15 Prozent nutzen Cashback, dicht gefolgt von Social Media-Post mit 12 Prozent. © Awin & YouGov Die beliebten Gutscheincodes sind jedoch nicht exklusiv auf Preisvergleichs- und Cashbackseiten zu finden - auch andere Publisher-Typen, wie beispielsweise Social Media, Blogs und Special-Interest-Seiten spielen im Rahmen der Studie für Verbraucher und Verbraucherinnen eine Rolle. Social-Media-Kanäle werden von der jüngeren Generation zwar verstärkt als Shopping-Plattformen genutzt (34 Prozent der 18 bis 24-jährigen nutzen sie), im Gesamtdurchschnitt fällt der Anteil jedoch auf 13 Prozent ab. Noch geringer ist mit 9 Prozent der Anteil der Studienteilnehmenden, die mithilfe von Augmented, beziehungsweise Virtual Reality online shoppen, um auf diese Weise beispielsweise Kleidung anzuprobieren. 68 Prozent dieser Nutzenden haben daraufhin das Produkt online bestellt.



Tim Lomborg, Managing Director DACH bei Awin, sieht in dem Ausbau neuer Technologien eine Chance für Advertiser: "VR/AR nehmen beim Online-Shopping aktuell noch einen geringen Teil ein. Die positive Resonanz diesbezüglich ist bei den entsprechenden NutzerInnen gegeben. Dementsprechend sollten Advertiser in moderne Technologien investieren, die das Online-Shopping-Erlebnis verbessern." jh