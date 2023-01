© Dave Kotinsky/Getty Images für Sixt Im Rahmen seiner aktuellen US-Markenkampagne "Rent THE Car" lässt Sixt den New Yorker Times Square in Orange erstrahlen

Über ein Jahrzehnt ist es her, dass Sixt in die USA expandiert ist. Nachdem der Autovermieter und Mobilitätsdienstleister im US-Markt bislang vor allem auf einzelne regionale Werbeaktivitäten setzte, hat er vor rund einem Monat dort seine erste nationale Markenkampagne gestartet. Und die findet mit einer Mega-Aktion am Times Square in New York jetzt ihren Höhepunkt.