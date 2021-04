© Renault In der neuen Kampagne für den Zoe stellt Renault die Reichweite des Bestellers in den Mittelpunkt

Wenn die Kinder ausziehen, wird es immer ein bisschen emotional. Und genau daraus macht Renault eine kleine Geschichte für den Zoe. Es geht in der neuen Kampagne für den Bestseller bei den E-Fahrzeugen um die Vorzüge der E-Mobilität, um Reichweite und um die Bindung an das Elternhaus. "Zuhause ist keine 395 Kilometer entfernt", heißt die Botschaft in dem Auftritt von Renault. Verantwortlich für die Kreation ist Saatchi & Saatchi.