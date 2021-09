Wer Deutschland künftig führen wird, ist zwei Tage nach der Bundestagswahl weiterhin unklar. Bei Renault hingegen steht seit heute fest, wer künftig an der Spitze deutschen Marktes und der DACH-Region stehen wird. Markus Siebrecht übernimmt den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Renault Deutschland zum 1. Oktober. Der Posten war frei geworden, nachdem Uwe Hochgeschurtz die Führung von Opel zum 1. September übernommen hatte.



Siebrecht ist in der Autobranche und in der Marketingszene kein Unbekannter. Der 55-Jährige verantwortet bis zu seinem Wechsel zu dem französischen Autohersteller den weltweiten After Sales Service bei. Seit 2006 hatte der Manager für die Ringmarke auf verschiedenen Positionen gearbeitet, unter anderem war er von 2013 bis 2015 Leiter Marketing Deutschland.Seine Karriere hatte der gebürtige Bochumer 1989 beigestartet. Dort hatte der gelernte Kfz-Mechaniker und studierte Betriebswirt in verschiedenen leitenden Funktionen in Vertrieb und Marketing gearbeitet, darunter als Area Manager Middle East und Head of Sales and Marketing BMW M.In seiner Funktion als Chef der Marke Renault in Deutschland berichtet er an, SVP Renault Brand Sales & Operations. Die Aufgabe dürfte spannend werden. Renault ist dabei sich neu komplett auszurichten. Konzernchefhatte zuletzt auf der IAA Mobility eine Elektromobilitätsoffensive angekündigt. Bis zum Jahr 2024 sollen 14 neue E-Modelle auf den Markt kommen. Auf der Messe feierte der Mégane E-Tech seine Premiere. Das Modell soll vor allem gegen die VW-Modelle ID.3 und ID.4 positioniert werden. hmb