© Mondelez In der TV-Kampagne schafft Milka breite Aufmerksamkeit für seine neue Rezeptur

In den sozialen Netzwerken war die Kampagne schon zu sehen, jetzt präsentiert sich Milka auch in der TV-Werbung im neuen Look. Die Marktführerin unter den Tafelschokoladen will mit neuer Rezeptur und neuem Look neue Kunden gewinnen. Das könnte im aktuell frostigen Konsumklima überraschend gut gelingen.