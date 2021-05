Online-Bezahldienst Paypal zählt in der Krise eindeutig zu den Gewinnern

Vom boomenden E-Commerce während der anhaltenden Pandemie auf Plattformen wie Amazon & Co profitiert auch Zahlungsdienstleister Paypal enorm. Sowohl der Gewinn des Unternehmens als auch die Erlöse wuchsen in den ersten drei Monaten des Jahres verglichen mit dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 stark an.