Reisen in Corona-Zeiten

© Imago / LIchtgut Ob Koffer packen in diesem Jahr überhaupt möglich sein wird, hängt vom weiteren Pandemiegeschehen ab

Die Reise- und Tourismusbranche gehört zu den von Corona am härtesten getroffenen Bereichen. Nun hoffen Reiseanbieter, Hotels und Transportunternehmen, dass mit fortschreitenden Impfungen in diesem Jahr auch wieder mehr Urlaub möglich sein wird. Doch die nach wie vor unsichere Pandemielage macht das Denken in Szenarien notwendig, auf die Kommunikationskonzepte angepasst werden können. Diese Szenarien zu beschreiben, hat die Agentur Saint Elmo's Tourismusmarketing versucht.