Edeka: Erika - Wir & Jetzt für unsere Region

© Edeka

Mit Motiven wie diesem wirbt Edeka in den jeweiligen Regionen

Natürlich handelt es sich dabei nicht um einen x-beliebigen Hofladen, sondern um eine Edeka-Filiale, wo Erika als Kauffrau arbeitet. Damit will der Lebensmitteleinzelhändler Verbundenheit zu den Regionen demonstrieren, in denen seine Filialen beheimatet sind. 3.700 genossenschaftlich organisierte Kaufleute zählt der Edeka-Verbund, dessen Wurzeln im regionalen Mittelstand liegen.Zu sehen ist der Spot ab dem 17. August auf allen reichweitenstarken TV-Sendern. Zu der Kampagne gehören außerdem Out-of-Home-Motive, deren Headlines zur jeweiligen Region passen sollen. So kommt etwa im Norden das Motiv "Gut für Apfelkuchen. Und das Alte Land" zum Einsatz, während Edeka rund um Stuttgart mit dem Satz "Gut für den Salatteller. Und die Fildern" wirbt. Die Kampagne wird unter dem Motto "Wir & Jetzt für unsere Region" auch an den Point of Sale verlängert.Auf den eigenen Social-Media-Kanälen sowie auf der Website unter edeka.de/wirundjetzt präsentiert Edeka zudem saisonale Rezeptideen sowie Informationen rund um die Themen Regionalität, Nachhaltigkeit und soziales Engagement. Zudem veröffentlicht das Unternehmen auf Facebook und Instagram regionsspezifische Kurzfilme zur jeweiligen Zusammenarbeit mit den lokalen Erzeugern. Ausführliche Hintergrundinformationen gibt es dann auf der Kampagnenwebsite. ire