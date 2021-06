Warum Volvic erstmals Wasser in Glas abfüllt

© Volvic Volvic lanciert ein regionales Mineralwasser aus dem Hunsrück.

Volvic - das ist Wasser in Kunststoffflaschen. Seit Herbst 2020 allerdings in PET-Flaschen, die zu 100 Prozent aus Altplastik bestehen. Jetzt geht die Danone-Marke einen Schritt weiter: Um der steigenden Nachfrage nach regionalen Angeboten nachzukommen, vertreibt Volvic ab sofort ein regionales Mineralwasser in Glasflaschen. Naturwald Quelle stammt aus dem Nationalpark Hunsrück-Hochwald und wird auch nur bei ausgewählten Partnern im Westen und Südwesten Deutschlands zu haben sein.