© Crossmedia Manche national werbende Marke, die so denkt, liegt falsch

Coke Zero, Spee oder Jura - Marken, die mit Sicherheit von sich behaupten: Wir sind in ganz Deutschland bekannt. In ganz Deutschland? Laut einer Crossmedia-Untersuchung ist die regionale Bekanntheit vieler großer Marken nicht so gleichmäßig über das ganze Land verteilt, wie sie sein könnte. Das muss kein Nachteil sein - aber es kann. Und die Kenntnis darüber könnte dazu führen, die Aufteilung der Mediaspendings zu überdenken.