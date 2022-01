Der am Nachmittag des 18. Januar abgesetzte Tweet zeigt eine Hand mit einem Snickers-Riegel darin und darunter zwei Füße, die auf dem Gelenk zwischen zwei Bahn-Waggons stehen. Urheber ist Julian Reichelt, irgendwo in der Republik unterwegs mit einem ICE der Deutschen Bahn. Und er ist offenbar sauer: Die an Bord der Züge geltenden Corona-Regeln stoßen dem früheren Chef-Redakteur der Bild-Zeitung sauer auf:





Die Regelung kann auf den ersten Blick tatsächlich merkwürdig anmuten, um "Corona-Regel-Wahnsinn" handelt es sich allerdings eher nicht. Denn letztendlich setzt die Bahn damit nur die fast bundesweit geltende Bestimmung um, dass in der Gastronomie die 2G+-Plus-Regel anzuwenden sei. Und die Bordrestaurants der Deutschen Bahn gelten als gastronomische Betriebe. Über die Regelung



Das Twitter-Team der Bahn wollte Reichelt aber offenbar nicht einfach auf die Herkunft der Corona-Regeln an Bord hinweisen. Stattdessen retweetete der Personenverkehrs-Account der Bahn Reichelts Tweet und schrieb dazu trocken: "Herr Reichelt lernt das Prinzip 'Grenze' kennen."

Inzwischen hat der Tweet über 50.000 Likes und wurde mehr als 5000 Mal geteilt. Viele User:innen sendeten ebenfalls bissige Antworten an Reichelt, wie etwa Bildblog-Autor Lorenz Meyer.

Besonders scharf wird die Reaktion der Bahn erst durch den

