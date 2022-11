Der Audi Q8 e-tron quattro trägt als erstes Modell die neuen vier Ringe

von Michael Reidel

Audi bringt sein überarbeitets Markenlogo jetzt auch auf die Fahrzeuge. Den Auftakt macht der neue Audi Q8 e-tron. Die Neugestaltung der CI war komplett in-house durch das Audi Design gemeinsam mit der Marken- und Vertriebsstrategie entstanden. Sie besteht aus den physischen, zweidimensionalen Ringen am Fahrzeug plus der neuen Kennzeichnungsstrategie am Produkt.