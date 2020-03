Warum BMW das Logo anfasst, erklärt

Jens Thiemer

übrigens so: "

BMW wird zu einer Beziehungsmarke", erklärt der Senior Vice President Customer & Brand BMW. Das neue Logo versteht er als Einladung an die Kunden, die Marke und ihre Produkte neu zu entdecken und zum Teil der BMW-Familie zu werden. Mindestens genauso wichtig ist dem Marketingchef ein weiterer Aspekt: "Mit visueller Zurückhaltung und grafischer Flexibilität rüsten wir uns für die große Vielfalt an Berührungspunkten in der Kommunikation, an denen BMW zukünftig online und offline Präsenz zeigen wird. Das neue Logo und Brand Design symbolisiert die Bedeutung und Relevanz der Marke für die Mobilität und der Freude am Fahren in der Zukunft." ron

Die HORIZONT-Redaktion hat ihre Leserinnen und Leser seit gestern mithilfe einer Opinary-Umfrage um ihre Meinung gebeten: "Wie finden Sie das neue BMW-Logo?" In einem Spektrum von "Furchtbar! Ich vermisse den schwarzen Ring!" bis hin zu "Super, sieht total schick aus" konnten sie ihre Meinung verorten. Bis heute (Stand 10:40 Uhr) haben mehr als 3.500 Personen abgestimmt.Das Ergebnis ist eindeutig: Bei der Mehrheit (55 Prozent) der HORIZONT-Leser kommt das neue Logo nicht gut an. Was genau sie an dem Logo nicht mögen, darüber verrät die Opinary-Umfrage freilich nichts. 34 Prozent der Leser finden das Signet gut und 11 Prozent sind unentschieden.