Expertinnen-Talk beim HORIZONT Kongress 2023: (v.l.) Kerstin Wagner (Personalleiterin Deutsche Bahn), Alexandra Leibfried (Redaktionsleitung Career Pioneer), Dagmar Hübner (Managing Director The People Business)

Arbeit hat für die Menschen einen anderen Stellenwert bekommen. Dementsprechend haben sich auch die Bedürfnisse von potenziellen Beschäftigten verändert. Das führt dazu, dass Recruiting anders funktionieren muss, die Menschen von den Unternehmen neu abgeholt werden müssen. Um das Thema "Recruiting Trends" drehte sich ein Panel auf dem Horizont Kongress 2023, bei dem Alexandra Leibfried, Redaktionsleiterin von Career Pioneer, mit den HR-Expertinnen Kerstin Wagner und Dagmar Hübner sprach.

Bildschön/Schmetzer Kerstin Wagner

Der Job als Produkt

Kerstin Wagner Bei der Deutschen Bahn (DB) AG vereint Kerstin Wagner als Leiterin Personalgewinnung und direkte Mitarbeiterin des Personalvorstands die Themen Employer Branding, Recruiting, globale Governance und Zeitarbeit unter einem Dach. Mit ihrem knapp 1000-köpfigen Team will sie die DB als topmodernen und innovativen Arbeitgeber positionieren und in den nächsten Jahren bis zu 100.000 Mitarbeitende für den Konzern gewinnen. Wagner ist außerdem Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und Vorsitzende des Fachkuratoriums der Deutsche Bahn Stiftung.

Zielführender Dialog

Derzeit gibt es kaum ein Thema, das Arbeitgebende mehr beschäftigt als der allgemein herrschende Fachkräftemangel. Und dieses Problem dürfte sich in den kommenden Jahren verschärfen: Schließlich werden. Zudem hat sich die Art und Weise zunehmend verändert, wie Unternehmen – ob groß oder klein – an potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten herantreten. Jobs müssen stärker als bisher an die Bedürfnisse der Menschen andocken.So sollten Unternehmen möglichst frühzeitig und nahbar in Dialog mit potenziellen Beschäftigten gehen. Das empfiehlt. "Es kommt darauf an, frühestmöglich zu kommunizieren: Wer bin ich als Arbeitgeber, wofür stehe ich und was bekommst Du von mir als Jobprodukt. Das muss mir schon bei der Außendarstellung gelingen", so die Fachfrau, die einim Rücken hat. Es bringe aber nichts, wenn man draußen tolle Kampagnen fahre und danach den ersten Kontakt mit den Kandidatinnen und Kandidaten nicht hinbekäme. Der müsse zum einem sehr persönlich, zum anderen kundenorientiert sein. "Beschäftigte sind für mich Kunden. Ich muss verstehen, was sie wollen, damit sie zu uns wechseln oder ihre Karriere bei uns starten."Dieser Dialog ist heute komplexer und intensiver als früher, weil es dabei um diverse Zielgruppen mit ihren jeweiligen Motivationsfaktoren geht. Außerdem liegt der Fokus auf folgenden Fragen: "Wie will ich in Zukunft arbeiten? Bin ich der oder die Richtige im Kontext von mobile Work? Brauche ich Anbindung an ein Team? Oder, noch weitergedacht, wenn ich in einer Führungsrolle bin,?", so Dagmar Hübner, Gründerin und Geschäftsführerin des Personalberatungsunternehmens The People Business.