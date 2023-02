Aldi, Edeka, Lidl und Co

Wie die großen Lebensmittelhändler auf TikTok durchstarten

Wie performen Edeka, Rewe, Lidl, Aldi und Co. in den sozialen Netzwerken? Die Digitalagentur Web-Netz hat in der zweiten Auflage ihres Social-Checks LEH deutliche Veränderungen zum Vorjahr festgestellt …