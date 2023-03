Glow Berlin inszeniert die Thüringer Polizei als Actionhelden.

"Sicher machen wir das." So lautet der neue doppeldeutige Claim, den Glow Berlin im Rahmen einer Recruitingkampagne für die Thüringer Polizei kreiert hat. Und der dazugehörge Kampagnenfilm ist nichts für schwache Nerven: In Manier von "Alarm für Cobra 11" zeigt er waghalsige Verfolgungsjagden und actiongeladene Szenen eines Spezialeinheitskommandos.

Out of Home, Print, Social Media und Radio: Auf diesen zahlreichen Kanälen ist die Image- und Recruitingkampagne der Thüringer Polizei am 23. Februar gestartet. Zusätzlich führt eine eigens dafür eingerichtete Landingpage potenzielle Neu- oder Seiteneinsteiger durch den Bewerberfunnel. Herzstück der Recruitingkampagne bildet ein rasanter 70-Sekünder, bei dem man sich als Zuschauerin oder Zuschauer im ersten Moment nicht sicher ist, ob man sich am Set für Alarm für Cobra 11 oder inmitten eines Imagefilms der Polizei befindet. Zweiteres ist der Fall.