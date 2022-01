Der von der Agentur c/o Setzkorn Kemper entwickelte und umgesetzte Auftritt (Strategische Beratung: Freunde des Hauses) steht daher unter dem Motto "A people company. Driven by technology". "Aufgrund unserer Transformation zur Plattform haben wir insbesondere in den Technologiebereichen durchgehend offene Stellen", sagt Nicole Heinrich, Leiterin HR-Marketing und Ausbildung bei Otto. "Wir richten unsere Arbeitgebermarke deshalb kommunikativ jetzt noch konsequenter auf die Positionierung als Tech-Arbeitgeber aus. Dass der Mensch bei uns weiterhin im Mittelpunkt steht, unterstreichen wir mit dem Arbeitgeberversprechen und einem neuen Look im gesamten Arbeitgeberauftritt."





Besonders im Fokus stehen dabei weibliche Tech-Talente. Hintergrund: Im vergangenen Frühjahr hatte Otto-CIO Michael Müller-Wünsch angekündigt, künftig mindestens 50 Prozent der Tech-Stellen mit Frauen besetzen zu wollen.



Als Fürsprecher für eine Mitarbeit in dem Unternehmen stehen echte Otto-Angestellte mit entsprechendem Hintergrund: "Gemeinsam mit dem HR-Marketing inszenieren wir unsere Tech-Kolleg*innen als 'Techtimonials', mit authentischen Fotos und klaren Statements", erklärt Rodja Schmitz-Hübsch, Product Lead Marketing-Kommunikation. "So unterstreichen wir nicht nur unseren Anspruch, eine 'people company driven by technology' zu sein. Wir übertragen auch das neue Otto-Design in die HR-Kampagne und schaffen so ein konsistentes Markenerlebnis."

