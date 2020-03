„Das neue Logo und Brand Design symbolisiert die Bedeutung und Relevanz der Marke für die Mobilität und der Freude am Fahren in der Zukunft.“ Jens Thiemer Teilen

© BMW Group / Screenshot BMW wird zu einer Beziehungsmarke", erklärt der Senior Vice President Customer & Brand BMW. Das neue Logo versteht er als Einladung an die Kunden, die Marke und ihre Produkte neu zu entdecken und zum Teil der BMW-Familie zu werden. Mindestens genauso wichtig ist dem Marketingchef ein weiterer Aspekt: "Mit visueller Zurückhaltung und grafischer Flexibilität rüsten wir uns für die große Vielfalt an Berührungspunkten in der Kommunikation, an denen BMW zukünftig online und offline Präsenz zeigen wird. Das neue Logo und Brand Design symbolisiert die Bedeutung und Relevanz der Marke für die Mobilität und der Freude am Fahren in der Zukunft." So hat sich das Logo von BMW über die Jahre verändert Wie bedeutsam die Modernisierung des Logos für die Marke ist, zeigt sich zudem auf der Wie bedeutsam die Modernisierung des Logos für die Marke ist, zeigt sich zudem auf der Homepage des Unternehmens. Hier wird breit die Geschichte des Logos erklärt und auch die Veränderungen erläutert. Zudem hat die Marke bereits ihre Auftritte auf Social-Media-Kanäle wie Twitter und Instagram angepasst.

Man muss bei der Präsentation des neuen Concept-Cars i4 durch BMWschon genau aufpassen. Ungefähr in der Mitte der virtuellen Präsentation, die live ins Internet übertragen wird - die Weltpremiere hätte eigentlich auf dem Genfer Autosalon erfolgen sollen - blitzt zum ersten Mal das neue Logo auf. Es ist unter anderem transparenter, der traditionsreiche schwarze Ring fehlt und das Blau wirkt wieder etwas kräftiger.Die Marke will mit den optischen Veränderungen noch offener und noch klarer wahrgenommen werden. Das ist ein Ziel der Logo-Evolution. Doch das Unternehmen will noch ein anderes Zeichen setzen: BMW läutet mit dem rein elektrischen Gran Coupé - der BMW i4 geht 2021 in die Produktion - und dem neuen Markenauftritt ein neues Mobilitätszeitalter ein. "Der Elektroantrieb kommt im Kern der Marke an", heißt es bei den Münchnern.Die Studie soll daher nicht nur einen Ausblick in die Zukunft bei Ästhetik, Technologie und Innovation geben, "sondern es zeigt damit auch eine Möglichkeit im Design unseres BMW Markenzeichens."Warum BMW das Logo anfasst, erklärtso: "