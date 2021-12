Natürlich gibt es ihn noch. Der Modehändler Peter Hahn etwa hält genauso an ihm fest wie die Otto-Tochter Manufactum, die neben dem Hauptkatalog fünf Spezialkataloge anbietet. Der Onlinehändler Galaxus hat im Frühjahr erstmals überhaupt gedruckte Kataloge verschickt. Doch die dicken Schwarten von Neckermann, Quelle und Otto, die zweimal im Jahr per Post nach Hause kamen, sind aus der Zeit gefallen. Und auch der schmale, fast quadratische Ikea-Katalog, früher in Millionen von Haushalten eine begehrte Lektüre, existiert seit diesem Jahr nicht mehr. "Er war gewissermaßen die Bibel", erklärt Schipper, Chef der Hamburger Kreativagentur You. "Sein Ende hat den Schlusspunkt markiert: Der alte Katalog ist weg und kommt nicht wieder."





Doch der neue Katalog ist schon da. Es gibt ihn in mehreren Varianten: als schlichtes PDF, als Rich-Media-Animation, als Slide-Show und angereichert mit Videos. Er steht auf einer Website oder in einem Social-Media-Netz, wird per E-Mail verschickt oder per Messenger zugestellt. Nur eines ist er auf jeden Fall: digital. Damit lässt er sich problemlos an verschiedene Endgeräte – Smartphone, Tablet und Desktop-Computer – anpassen. Diese Vielfalt ist indes nur einer der Gründe, warum mehr und mehr Unternehmen den Digitalkatalog für sich entdecken. "Das Interesse von Marken nimmt zu", berichtet Julia Dahm, Regionalmanagerin für Deutschland, Österreich und die Schweiz von Publitas. Der Software-Hersteller mit Hauptsitz in Amsterdam ist auf Online-Kataloge spezialisiert und hat nach eigenen Angaben rund 1800 Kunden in 60 Ländern.



Sie schätzen Dahm zufolge eine ganze Reihe von Vorteilen des digitalen Katalogs. Zu ihnen gehöre, dass sich online unmittelbar messen lässt, was wie bei den Nutzern ankommt: Welche Seiten werden mehr und intensiver betrachtet, welche Produkte öfter geklickt und gekauft. Dazu gehörten außerdem die enorme Kostenersparnis durch den Wegfall des Drucks sowie die überschaubaren Ausgaben für die Herstellung und eventuell noch für den E-Mail-Versand. "Digital kostet Strom", räumt Dahm ein, führt aber sogleich ökologische Pluspunkte an: "Für die papierlose Version werden keine Bäume gefällt, kein Wasser verbraucht, keine Chemikalien eingesetzt, der Transport erübrigt sich ebenso wie die spätere Entsorgung überschüssiger Exemplare." Ein wunder Punkt der digitalen Welt ist zweifellos das, was Verweildauer genannt wird. Im März dieses Jahres hat Contentsquare, eine Plattform zur Analyse des Kundenverhaltens im Netz mit deutscher Niederlassung in München, einen Bericht vorgelegt, aus dem hervorgeht, wie lange sich Onliner im Durchschnitt auf einer Website aufhalten. Einbezogen wurden 25 Länder quer über den Globus. Ergebnis: Fast zwei Drittel des Traffics stammen inzwischen von Mobilgeräten. Pro Online-Sitzung mittels Smartphone werden insgesamt knapp viereinhalb Minuten zugebracht, mit einer einzelnen Seite 54 Sekunden. Auf solch einer Einzelseite wird ein Katalog integriert. Wie viele Sekundenbruchteile bleiben unter diesen Umständen für die Beschäftigung mit einem präsentierten Produkt?

