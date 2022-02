"Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage hat sich der FC Schalke 04 dazu entschieden, den Schriftzug seines Hauptsponsors – 'GAZPROM' – von den Trikots zu nehmen", heißt es in einer knappen Erklärung auf der Website des Vereins. Der Schritt sei nach Gesprächen mit der deutschen Dependance des russischen Energieversorgers erfolgt, heißt es. Stattdessen werde einfach nur Schalke 04 auf der Brust der Königsblauen stehen. Über mögliche weitere Schritte wolle man "zu gegebener Zeit" informieren.



Schalke

Bereits vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hatten Fans gefordert, dass Schalke 04 Konsequenzen aus den Drohungen von Russlands Präsident Wladimir Putin ziehen solle. "Wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, muss der Verein qua Leitbild und Eigeninteresse unmittelbar handeln, die Sponsorings kündigen und sich vom Aufsichtsrat Matthias Warnig distanzieren", schrieb etwa der Werbefachmann und bekennende Schalke-Fan Raphael Brinkert auf LinkedIn.Letzteres ist bereits am Donnerstagvormittag passiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Schalke darüber informiert , dass der Geschäftsmann Matthias Warnig sein Mandat im Aufsichtsrat des Fußball-Zweitligisten niedergelegt. Warnig ist der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Nord Stream 2 AG, die eine Tochterfirma des russischen Energiekonzerns Gazprom ist. In dieser Eigenschaft hatte ihn das Unternehmen in das Gremium entsandt."Sobald alle formellen Prozesse, die eingehalten werden müssen, durchgeführt sind, wird er dann auch den Aufsichtsrat des FC04 verlassen", sagte Club-Sprecher Marc Siekmann auf einer Pressekonferenz.