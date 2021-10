© Lego Legos neue Kampagne feiert Mädchen

Pünktlich zum Internationalen Mädchentag der Vereinten Nationen startet Lego seine neue Kampagne "Ready for Girls", die Mädchen feiern soll, die die Welt durch kreative Problemlösungen neu aufbauen. Was in dem Werbespot interessanterweise nicht zu sehen ist: das eigens für Mädchen entwickelte Sortiment Lego Friends. Denn Lego will zwar gegen die Geschlechterdiskriminierung durch Spielzeug kämpfen, verdient aber gleichzeitig selbst auch genau an dieser Fortschreibung von Rollen-Klischees durch Spielzeug.