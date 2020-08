Adidas & FC Bayern München: Read for the Mission

"Ready for the Mission" soll aber nicht nur die Siegermentalität der Bayern-Spieler widerspiegeln. Der siebeneinhalbminütige Film ist gleichzeitig eine Hommage an den Südclub, der wie kein anderer deutscher Fußballverein für das Gewinnen steht - aber auch bittere Niederlagen wie den Last-Minute-K.o. gegen Manchester United im Champions-League-Finale 1999 verkraften musste.Was es bedeutet, für den FC Bayern aufzulaufen, berichten in dem von der Nürnberger Kreativagenturentwickelten Kurzfilm aktive Spieler wie Serge Gnabry, Thomas Müller und Alphonso Davies. Linda Dallmann und Gia Corley repräsentieren dabei die Frauen-Mannschaft, Lasse Günther und Malik Tillmann den Nachwuchs. Aber auch Vereinslegenden wie Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn und Giovane Elber sowie Fans der Roten kommen zu Wort.Gleichzeitig ist der Film Teil der Promotion des neuen Champions-League-Trikots des FC Bayern, das Adidas vor wenigen Tagen präsentiert hat . In "Ready for the Mission" hat das Leibchen eine prominenten Auftritt, indem Bastian Schweinsteiger anhand des Trikots seine Hoffnung ausdrückt, eines Tages möge das Vereinswappen komplett von Sternen umrandet sein. Die Sterne auf dem Trikot stehen für die über 20 deutschen Meistertitel des FC Bayern.Bevor die Münchner den nächsten Titel feiern können, müssen sie am morgigen Freitag allerdings erst einmal den FC Barcelona in der Champions League besiegen. Dabei haben sie nur eine Chance. Denn aufgrund der Corona-Pandemie wird der Wettbewerb im Rahmen eines Mini-Turniers in Lissabon zuende gespielt, wobei es nur K.-o.-Spiele gibt. Das Finale soll dann am 23. August steigen. ire